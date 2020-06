Meister der Großinstallation: Christo ist tot

Zum Lebenswerk Christos gehören auch Landschaftsprojekte wie "The Floating Piers" - mit gelbem Stoff bespannte Stege auf dem italienischen Iseosee - oder "The Gates" im New Yorker Central Park.

Riesenballon im Gasometer

Christos "Big Air Package" in Oberhausen

Auch in Deutschland war Christo immer wieder künstlerisch aktiv. Er nahm wiederholt an der Documenta in Kassel teil, auch schuf er zwei Projekte für den Gasometer in Oberhausen: "The Wall" (1999) und "Big Air Package" (2013). Bei letzterem wurde das Innere des Gasometers in ein Luftpaket mit monströsen Ausmaßen verwandelt. Das begehbare Luftpaket wurde 90 Meter hoch und hatte einen Durchmesser von 50 Metern.

Um sich zu finanzieren und seine Unabhängigkeit zu bewahren, verkaufte das Paar Collagen und Zeichnungen aus den Planungsphasen zu hohen Preisen.