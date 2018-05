Christi Vatertag – Auftakt zum Kurzurlaub

Vater- und Muttertag so nah wie selten

Der Muttertag am Sonntag (13.05.2018) wird immer am zweiten Sonntag im Mai gefeiert. Der Vatertag ist hingegen mit seiner Kopplung an Christi Himmelfahrt ein beweglicher Feiertag. Er richtet sich nach dem Osterfest, das in diesem Jahr besonders früh war.

Darum liegen diesmal nur wenige Tage zwischen Vater- und Muttertag. Beide Elternteile können also in einem Familienkurzurlaub gefeiert werden.