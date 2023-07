CHIO: Schlussphase des größten Reitturniers der Welt

Hindernisse wie Labyrinthe

Die Hindernisse waren mit Blumen geschmückt, sahen manchmal wie Labyrinthe aus oder waren um Wasserbecken herum aufgebaut. Manchmal spritzte Wasser, wenn die Kutschen durchgefahren sind und an einigen Stellen wurde es echt eng. Die Teilnehmer müssen bei der Geländeprüfung jedes Jahr möglichst schnell und fehlerfrei ins Ziel gelangen. Diese Eile haben die Reiter und die Soldaten der Household Cavalry gewiss nicht. Mit stoischer Ruhe stehen sie dieses Jahr an vielen Ecken und Eingängen des CHIO und kamen auch einmal in die Aachener Innenstadt.

Großbritannien glänzt als Partnerland