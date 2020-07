Studie: Neues Grippevirus in Schweinen entdeckt

Noch stecken wir mitten in der Corona-Pandemie, schon kommt die nächste Meldung über Viren: In einer Studie aus China haben Wissenschaftler ein neues Grippe-Virus in Schweinen entdeckt. Der Erreger heißt G4 EA H1N1.

Keine unmittelbare Bedrohung

2009 hatte ein ähnliches Virus die Schweinegrippe-Pandemie ausgelöst: Weltweit wurden 50.000.000 Menschen infiziert, 18.500 starben.