Wie groß sind Chinas Investitionen in NRW?

Mittlerweile haben sich mehr als 1.100 Unternehmen aus China in NRW niedergelassen, davon mehr als 500 in der Landeshauptstadt, so das China-Kompetenzzentrum Düsseldorf. Einige Weltkonzerne haben hier sogar ihre Europazentralen: der Telekommunikationsausrüster Huawei in Düsseldorf, der Baumaschinenkonzern XCMG in Krefeld oder der Branchenpartner Sany in Köln.