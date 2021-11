CDU will Mitglieder zur neuen Parteispitze befragen

Die CDU will ihre personelle Neuaufstellung nach dem Debakel bei der Bundestagswahl mit einem Bundesparteitag am 21. und 22. Januar in Hannover abschließen und dazu ihre Mitglieder befragen. Das hat der Bundesvorstand am Dienstag in Berlin in einer Sondersitzung beschlossen. Die Wahl des Nachfolgers für Parteichef Armin Laschet ist für den 21. Januar geplant.