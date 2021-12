Friedrich Merz wird neuer CDU-Chef. Laut dem am Freitag bekanntgegebenen Ergebnis der CDU-Mitgliederbefragung erhielt der 66-Jährige die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 62,1 Prozent der CDU-Mitglieder hatten sich per Brief oder online für den Sauerländer als neuen Parteichef ausgesprochen. Damit ist Friedrich Merz schon in der ersten Runde Sieger der Abstimmung.