Trotz des achtbaren Ergebnisses "ihres" Favoriten war auch die CDU-Basis in Ahaus (Kreis Borken) in Jens Spahns Bundestags-Wahlkreis enttäuscht. "Das ist sehr bedauerlich. Die CDU hat die Chance auf einen Generationswechsel vertan" , sagte ein Mitglied. Ein anderes meinte: "Die Trauer ist groß. Aber dieser Rückschlag spornt Jens Spahn nur an, noch mehr zu geben."

Spahn bietet Zusammenarbeit an

Spahn bot Kramp-Karrenbauer die Zusammenarbeit in einem "guten Team" an. "Wir sind ja so ein bisschen wie eine Rockband gemeinsam durch Deutschland getourt." Merz bat um volle Unterstützung für die neue Vorsitzende. Er rief die Delegierten zudem auf, Spahn ins Parteipräsidium zu wählen. Merz selbst will nicht antreten.

Als einer der ersten CDU -Politiker aus NRW hatte der Ostwestfale Ralph Brinkhaus reagiert. Der Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wünschte der neuen Parteichefin Glück und sagte: "Gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel werden wir für den Zusammenhalt der Gesellschaft eintreten."

Regionalkonferenz Ende November in Düsseldorf: Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn

Ina Scharrenbach, CDU-Landesvize, NRW-Bauministerin und Landesvorsitzende der Frauen-Union, teilte mit: "Ein fairer Wettstreit, eine Siegerin, aber keine Verlierer. Ganz herzliche Glückwünsche an AKK ! Sie wird die CDU verlässlich führen." Bereits im Vorfeld hatte sich Scharrenbach für Kramp-Karrenbauer ausgesprochen.

Appell für CDU-internen Zusammenhalt

Vor den beiden Wahlgängen hatte Ministerpräsident und CDU-Landeschef Armin Laschet in einem Phoenix-Interview seine Entscheidung bekräftigt, keine öffentliche Wahlempfehlung für einen der Bewerber auszusprechen. Die CDU müsse zusammenstehen, egal wer gewinnt. CDU-Bundesvize Laschet hatte nach der Rückzugsankündigung von Merkel zwischenzeitlich nicht ausgeschlossen, selbst für den Parteivorsitz zu kandidieren.