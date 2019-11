Heimspiel im Sauerland: Friedrich Merz gibt sich moderat

Friedrich Merz hat Spekulationen zurückgewiesen, er plane einen Putsch. Beim CDU-Parteitag in seinem Heimatkreis, dem Hochsauerland, gab sich der CDU -Politiker extrem moderat. Etliche CDU-Mitglieder waren darüber enttäuscht.

Die Erwartungen beim CDU-Kreisparteitag in der Schützenhalle in Meschede-Olpe sind hoch: " Vielleicht sagt er, dass er Bundeskanzlerkandidat werden will ", sagt Franz-Josef Dicke, seit über 50 Jahren in der CDU. Sein Bruder Gerhard, seit gut 40 Jahren Parteimitglied, kritisiert: " So haben wir die CDU noch nie gesehen. Dieses Gezeter ist unmöglich. "