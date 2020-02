AKK-Nachfolge: Die Chancen von Laschet, Merz und Spahn

Nach dem angekündigten Rücktritt der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer werden die Karten in der CDU-Spitze neu gemischt. Ist NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ein ernsthafter Kanzler-Kandidat?

WDR-Politikredakteur Stefan Lauscher: Das wird er sich gut überlegen müssen. Kanzler zu sein, ist noch einmal eine andere Liga als Ministerpräsident. Man hat kein Privatleben mehr, der Tag ist komplett durchgetaktet, man hat nicht nur Freunde um sich herum, das ist ein ganz hartes Brot. Mein Eindruck ist dennoch: Ja, er wird es machen.

Was ist mit Friedrich Merz? Sind dessen Chancen gestiegen?

WDR-Politikredakteur Stefan Lauscher

Lauscher: Friedrich Merz ist ein Phänomen. Er ist seit 15 Jahren raus aus der aktiven Politik, haut aber zweimal im Jahr einen Hammersatz raus und alle in der CDU sind verzückt. Er hat seine Fans in der Partei, besonders bei denen, die sich eine konservativere und wirtschaftsnähere Union wünschen. Er ist bundesweit zwar populärer als Laschet, aber es gibt auch viele in der Partei, die einfach nur noch genervt sind von diesen ständigen Nörgeleien aus dem Hintergrund. Merz, so sagen sie, habe seine Chancen gehabt gegen Annegret Kramp-Karrenbauer. Er habe sie nicht genutzt und solle deshalb jetzt auch mal den Mund halten.

Und dann gibt es einen dritten Namen, der gehandelt wird als möglicher Nachfolger: Gesundheitsminister Jens Spahn.

Lauscher: Jens Spahn ist klug, organisiert, gut vernetzt und ehrgeizig. Er ist aber auch noch sehr jung und wird erst in diesem Jahr 40. Seine Zeit wird kommen, da bin ich mir sicher. Aber noch nicht jetzt. Ich glaube, dass weder die CDU-Mitglieder noch die CDU-Wähler mehrheitlich so weit sind, dass sie sich einen schwulen Kanzler vorstellen können.