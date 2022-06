CDU und Grüne stimmen über NRW-Koalitionsvertrag ab

Gemeinsamer Koalitionsvertrag: Mona Neubaur und Hendrik Wüst

Den Koalitionsvertrag haben die Politikerinnen und Politiker von CDU und Grünen am Donnerstag bereits vorgestellt. Bei Parteitagen in Bonn und in Bielefeld steht der Vertrag nun noch zur offiziellen Abstimmung. Nachdem die Basis bereits nach ersten Sondierungen Ende Mai große Zustimmung signalisiert hatte, wird mit einem Ja zu dem 146 Seiten starken " Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen " gerechnet.