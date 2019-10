Der Digitalverband Bitkom spricht sich gegen eine Anzeigepflicht für Straftaten aus. Das sei dem deutschen Recht grundsätzlich fremd, so Bitkom-Sprecherin Marie Anne Nietan: " Dies würde weit über die Pflicht einer Datenherausgabe hinausgehen. "

Wie steht die CDU zu Gamern?

In dem Strategiepapier wird auch die von Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU ) angesprochene Gamer-Szene erwähnt, die er " stärker in den Blick " nehmen möchte. Computerspieler wie zum Beispiel Gronkh reagierten spöttisch auf die Aussage.

Felix Falk vom Verband der deutschen Games-Branche findet es seltsam, ausgerechnet die Gamer-Community beim Kampf gegen Rechtsextremismus in den Fokus zu nehmen. "Da reden wir inzwischen von der Hälfte der Deutschen."

Das Innenministerium erklärte am Montag, auf keinen Fall die gesamte Gamer-Szene unter Generalverdacht stellen zu wollen. Und auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte am Montag, es gehe um die Frage, wie man den Missbrauch bestimmter Kommunikationsformen, etwa in Chaträumen, verhindern könne.