Aktionstag Catcalling: Mit Kreide gegen sexuelle Belästigung

Ein Pfiff, ein vermeintlich lockerer Spruch, ein Luftküsschen - oder ein Kommentar wie " Hey, geiler Arsch ": All das ist Catcalling. Hinter dem harmlos klingenden Begriff steht sexuelle Belästigung ohne Körperkontakt. Catcalling passiert täglich, auf der Straße, im Bus, überall im öffentlichen Raum. 44 Prozent der Frauen und 32 Prozent der Männer in Deutschland gaben an, solche Situationen öfter zu erleben. Das ergab eine Studie des Bundesfamilienministeriums.

In einigen Ländern ist Catcalling bereits eine Straftat. In Deutschland nicht. Die " CatCalls of "-Bewegung findet aber in immer mehr Städten Anhänger. Betroffene von sexistischen Vorfällen können die Initiative per Instagram anschreiben und ihren Vorfall schildern. Die Aktivistinnen gehen dann an den Ort, wo der Übergriff geschehen ist und schreiben die belästigenden Worte mit Kreide in großen Buchstaben auf den Boden.

Ursprünglich kommt die Idee aus New York - doch sie ist längst in den NRW -Städten angekommen. Am Freitag hat ein bundesweiter Aktionstag auf das Thema aufmerksam gemacht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Übergriff: Ein ekelhaftes Gefühl