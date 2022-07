Castrop-Rauxel: 33-Jähriger nach Fahrt gegen Hauswand schwer verletzt

Stand: 24.07.2022, 08:40 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Autofahrer in Castrop-Rauxel mit einer Hausecke kollidiert. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.