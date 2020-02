Carsharing boomt. Zwischen 2009 und 2019 hat sich die Zahl der Nutzer bundesweit auf 2,5 Millionen nahezu verzwangzigfacht. Und dieser Trend hält an: Anfang des Jahres gab es 25.400 Fahrzeuge, ein Zuwachs um 25,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie der Geschäftsführer des Bundesverbands Carsharing, Gunnar Nehrke, am Dienstag (18.02.2020) bei der Vorstellung der Statistik 2020 in Berlin sagte.

Pionierarbeit in Münster

Till Ammann hat 15 Fahrräder, aber kein eigenes Auto

Till Ammann aus Münster ist mit Carsharing aufgewachsen. Sein Vater gründete Anfang der 1990er Jahre in Münster den Verein "Verkehrswende" . Aus dem ging das in Münster bisher einzige stationsbasierte Carsharing-Unternehmen "Stadtteilauto" hervor, mit inzwischen 225 Autos an 58 Stationen. Vor zwei Jahren hat Till Ammann das Unternehmen übernommen.

Er sagt, sein Vater habe Pionierarbeit geleistet. In ganz Deutschland habe es damals nur fünf Städte mit Carsharing-Angeboten gegeben. Inzwischen sind es bundesweit 740 Orte mit Stationen für die geteilten Gefährte, darunter Aachen, Bielefeld, Bonn, Dortmund, Essen, Köln und Münster in Nordrhein-Westfalen.

Trotz Wachstum weiterhin volle Straßen

Fachleute, die den Markt beobachten, sehen weiteres Potential. In den zehn Jahren von 2009 bis 2019 explodierte die Zahl der Nutzer, von 140.000 auf 2,5 Millionen. Die Gründe sind vielfältig: Die einen wollen Umwelt und Klima schützen, die anderen sind frustriert über Stau und fehlende Parkplätze in den Großstädten. Berechnungen zufolge ersetzt ein Carsharing-Fahrzeug vier bis acht Privat- Pkw , kann also helfen, die Straßen zu entlasten.

Aber: Die Verkehrsprobleme lassen sich damit nicht lösen. Dafür ist die Zahl der Carsharing-Fahrzeuge mit rund 25.400 bundesweit viel zu gering. Zum Vergleich: 2019 waren in Deutschland insgesamt 47 Millionen Autos zugelassen.