Jugend am Drücker: Die Carrerabahn wird 60

Es ist 1963 auf der Spielwarenmesse Nürnberg, als ein neues Rennspiel alle Augen auf sich zieht. Auch Wirtschaftsminister Ludwig Erhart lässt sich die Neuheit zeigen: Kleine Flitzer mit maximaler Beschleunigung, die auf einer elektrischen, schlitzgeführten Strecke ihre Runden ziehen - und bei ungeschickter Fahrweise mit schöner Regelmäßigkeit aus der Kurve fliegen.

Idee kam aus den USA

Wirtschaftsminister Erhard auf der Spielwarenmesse

Die Idee hatte der bayrische Unternehmer Hermann Neuhierl aus den USA mitgebracht. Noch ahnt niemand, dass seine Carrera-Bahn (spanisch: "Rennen") zum Synonym für alle Autorennspiele und auch nach 60 Jahren immer noch auf deutschen Wunschzetteln stehen wird.

Vom Kindheitstraum zur lebenslangen Leidenschaft

Tobias Cremer aus Düsseldorf sammelt Carrera-Bahnen, seit er ein kleiner Junge war. Heute bestreitet er seinen Lebensunterhalt davon und veranstaltet mit seinen kleinen Rennboliden Firmen-Events.

Tobias Cremer

Seine lebenslange Leidenschaft begann Weihnachten 1977: " Nachdem ich meinen Vater ein Jahr genervt habe, sind wir in den Spielwarenladen gegangen. Endlich. " Cremer erinnert sich noch gut, wie er nach einer gefühlten Ewigkeit zum Fest endlich den Karton auspacken und loslegen durfte. Seine Jeanshose sei nach einer Weile schon stark abgewetzt gewesen - vor allem an den Knien.

Besondere Schikane: der Looping

Wie Cremer ging es einer ganzen Generation: Mit einer Bundesmeisterschaft lockte der Hersteller jahrelang Hunderttausende Kindern und Jugendliche an die Regler. Ende der 1970er-Jahre produzierte das Unternehmen pro Tag 7.000 Autos, die reißenden Absatz fanden. Doch in den 1980er-Jahren häuften sich Fehlentscheidungen: Rennspiele waren out, Videospiele eroberten die Kinderzimmer. Carrera musste Konkurs anmelden.

Erst eine neue Konzernleitung und das aufkommende Formel Eins-Fieber brachte Carrera in den 90er-Jahren wieder auf Spur. Und Rennsport-Fans zurück an den Drücker.