Tuningszene feiert "Car-Freitag"

Illegales Rennen auf der A4

Im Visier haben die Beamten auch die Autobahnen, nachdem sich im vergangenen Jahr zehn hochmotorisierte Sportwagen auf der A4 ein illegales Rennen geliefert haben.

2018 registrierte die Polizei laut Innenministerium 474 illegale Autorennen in NRW. 2015 waren es 237 gewesen. Doch es geht nicht nur um Raserei, wie ebenfalls ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt.

Dortmund eine Tuner -Hochburg

In Dortmund überprüfte die Polizei 2018 am "Car-Freitag" 123 Fahrzeuge und verhängte 120 Verwarnungsgelder. Vier Autos wurden stillgelegt, weil sie extrem frisiert waren.

"Dortmund ist ein Anziehungspunkt für Tuning-Fans aus ganz NRW" , sagte eine Polizeisprecherin. Schon allein deshalb werde man die bekannten Treffpunkte mit zusätzlichen Beamten beobachten.

Video starten, abbrechen mit Escape Bilanz und Ausblick der Polizei zur Dortmunder Raserszene. 03:12 Min. .

In Wuppertal hatten sich am Osterwochenende 2018 nach einem Facebook-Aufruf 2.500 Tuning-Fans aus Deutschland und den Niederlanden mit 600 Autos auf dem Gelände eines Warenhauses getroffen. Dabei entdeckte die Polizei Dutzende Verstöße.

Treffen in Paderborn verboten

Rigoros bremst Paderborn die Tuningszene aus. Die Stadt hat zum dritten Mal in Folge alle Treffen von Auto-Posern zwischen 0.00 Uhr am Freitag und 6.00 Uhr am Samstag (20.04.2019) verboten. In den Jahren davor hatten sich immer wieder Anwohner über aufheulende Motoren am eigentlich stillen Feiertag beschwert.

Video starten, abbrechen mit Escape Verkehrsminister gegen "Autoposer". WDR aktuell. . 01:16 Min. . WDR.

Stand: 17.04.2019, 19:27