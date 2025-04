Der Motor gurgelt, als sei die Maschine persönlich beleidigt, dass sie in Duisburg-Hochfeld von der Polizei rausgewunken wird. Ein roter Ferrari biegt ein und stellt sich hinter einen Bulli der Einsatzkräfte. Der Fahrer drückt gleichzeitig auf Kupplung und Gaspedal, sodass der Motor nochmal andeuten kann, wozu er denn im Stande wäre, wäre er nicht Sekunden vorher im Schritttempo in die Kontrolle gerollt.

" Stellen Sie den Motor aus ", schreit eine laute Stimme, die den Motor ersticken lässt. " Sie sind mit 67 Stundenkilometern durch eine 50er-Zone gefahren. Nach Toleranzabzug sind das 14 Stundenkilometer zu viel ", erklärt der Einsatzleiter der Duisburger Polizei an diesem Car-Freitag, Nico Rohm. Eigentlich ein kleines Vergehen, doch wo zu schnell gefahren wird, gebe es oft auch illegal verbaute Teile.

Auftakt für Raser- und Tuningszene

Polizei-Kontrolle am "Car-Freitag"

Der Karfreitag gilt als Start in die neue Saison. Die Szene trifft sich an verschiedenen Punkten im Ruhrgebiet. Die Polizei kennt viele davon. Trotzdem suchen sich die Autofreaks immer wieder neue Orte. Durch Duisburg-Hochfeld fahren viele, die von außerhalb kommen. " Wir stellen uns natürlich in der ganzen Stadt auf und wechseln auch immer wieder die Standorte. Hier in Hochfeld ist das Einfallstor und innerhalb Duisburgs verteilt es sich dann ", weiß Rohm. Er kontrolliert Führerschein und Fahrzeugpapiere des Ferrari-Fahrers. " Die Distanzscheiben sind aber nicht verbaut ", ruft der Polizist, während er kritisch auf die Felgen des Sportwagens schaut.

Polizei ist auf der Suche nach illegal getunten Autos

" Das kann gar nicht sein ", meint der Fahrer. " Ist aber so. " Je direkter die Antwort, desto besser. Anders lasse sich oft kaum kommunizieren. " Diskutieren bringt meistens nichts. Die Scheiben fehlten und damit ist die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ", fällt Nico Rohm nüchtern sein Urteil. Die Scheiben sind wichtig, damit die Reifen auch mit neuen Felgen den gesamten Radkasten ausfüllen.

Aus einer Kleinigkeit wird so eine Strafanzeige. Und die wird teuer. Genauso wie beim nächsten Auto. Ein schwarzer BMW , zwei junge Männer sitzen drin. Mit 119 Stundenkilometern sind sie durch die 50er-Zone gerast. 1.400 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Für die Polizei lohnt sich der Einsatz.

Kontrollen gemeinsam mit den Städten