Riesige Cannabisplantage in leerem Hotel in Mettmann entdeckt

Ungewohnte Aktivitäten - so nennt die Polizei die Vorgänge, die zu dem Polizeieinsatz in einem stillgelegten Hotel in Mettmann führten. Was die Beamten dann in dem Gebäude entdeckten, war eine riesige, professionell angelegte Cannabis-Plantage.

Auf den 300 Quadratmetern wurden etwa 1.500 Pflanzen sichergestellt - und zwar überall. In fast allen Zimmern und sogar auf der Kegelbahn im Keller wucherte es.

Geschätzter Ertrag von zwei Millionen Euro

Die Pflanzen und das professionelle Equipment zur Aufzucht mussten am Ende mithilfe zahlreicher Einsatzkräfte und eines Abschleppunternehmens sicher gestellt werden. Das Landeskriminalamt schätzt, dass dadurch Drogen gewonnen werden konnten mit einem Straßenverkaufswert von bis zu zwei Millionen Euro im Jahr. Zwei Verdächtige wurden bei der Aktion in Mettmann festgenommen.

Stand: 06.11.2021, 08:40