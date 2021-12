Cannabis-Legalisierung: Kiffen für die Staatskasse?

WDR: Man verspricht sich ja viel Positives von einer Legalisierung, hat mit den Niederlanden aber ein Negativbeispiel. Was ist da passiert?

Die Niederlande haben das sehr halbherzig gemacht. Der Konsum ist zwar toleriert, aber der Anbau und die Verarbeitung bleibt weiter illegal, und damit auch weiter in den Händen der Kriminalität. Wenn man legalisiert, dann die ganze Wertschöpfungskette, vom Anbau bis zum Verkauf. So wie in den Niederlanden kann das gar nicht funktionieren.

WDR: Was sind die entscheidenden Faktoren?

Es ist zum einen wichtig, dass der Verkaufspreis für Cannabis nicht zu sehr über dem heutigen Schwarzmarktpreis liegt. Man sieht aus den Erfahrungen im Ausland: Es kann ruhig ein bisschen teurer sein, denn die Leute kaufen natürlich schon lieber qualitätsgeprüftes, legales Cannabis, als zu irgendeiner suspekten Person im Park zu gehen. Zum anderen muss das legale Cannabis auch hinreichend verfügbar sein. Wenn der nächste Cannabis-Shop 30 Kilometer entfernt ist, dann bleibt der Schwarzmarkt bestehen. Für die Shops wird man über eine Zutrittsbeschränkung zum Beispiel ab 18 Jahren nachdenken müssen, außerdem wird man die Werbung regulieren müssen...

WDR: Da sind eine ganze Menge Fragen zu klären. Es wird also vermutlich nicht so schnell ein Ergebnis geben?

Die Erfahrung aus dem Ausland – insbesondere aus den USA und Kanada – zeigen, dass nach einem Beschluss ein bis zwei Jahre vergehen, bis der legale Markt kommt. Man muss dann erstmal eine regulatorische Infrastruktur errichten und das Ganze auch anbauen. Und tatsächlich sind viele Fragen zu lösen. Wir haben heute den Vorteil, dass wir nicht die ersten sind, sondern schon aus dem, was 18 US-Bundesstaaten und Kanada gemacht haben, lernen können. Wenn man bereit ist, nicht nur aus eigenen Fehlern zu lernen, sondern auch aus denen, die andere gemacht haben, bin ich ganz optimistisch.

Das Interview führte Thomas Kramer.

Stand: 19.12.2021, 06:00