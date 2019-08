Cannabis - die umstrittene Droge

Cannabis, gewonnen aus der Hanfpflanze, ist die am häufigsten konsumierte illegale Substanz in Deutschland. Mehr als 30 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland haben sie irgendwann mal probiert.

Was ist erlaubt?

Eigentlich gar nichts. Allerdings können Strafbehörden bei geringen Mengen von einer Strafverfolgung absehen. Die Grenze dafür legt jedes Bundesland für sich fest, in NRW sind es zehn Gramm.

Seit März 2017 dürfen Ärzte in Deutschland Cannabis auf Rezept verschreiben - maximal 100 Gramm pro Monat und Patient -, zum Beispiel bei Multipler Sklerose oder chronischen Schmerzen.