Cannabis legalisieren - das ist dabei wichtig

"Dass ich das noch erleben darf! Ich kann mir also demnächst den Weg nach Roermond sparen, wenn ich Gras brauche", sagt Martina (Name geändert) aus Nettetal am Niederrhein. Die 55-Jährige kifft seit 35 Jahren – jeden Abend ein, zwei "Tütchen".

Bisher hat sie in niederländischen Coffeeshops eingekauft, aber in letzter Zeit habe sich die Qualität verändert. Martina: "Das Gras ist viel zu stark. Ich würde lieber in Deutschland legale, kontrollierte Ware kaufen. Dann dürfte es auch etwas mehr kosten ."