Cannabis-Clubs sollen Abstand zu Schulen halten

Nach den Plänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD ) sollen Cannabis-Clubs künftig legal Cannabis anbauen und an ihre Mitglieder abgeben dürfen. Laut Berichten der "Funke Mediengruppe" von Donnerstag hat der Minister konkret diese Regeln für die Clubs geplant:

Anbaugemeinschaften müssen einen Mindestabstand von 200 Metern zu Schulen einhalten.

Die Länder sollen die Anzahl der Clubs auf einen je 6.000 Einwohner pro Stadt oder Landkreis beschränken können.

Die Erlaubnis für Cannabis-Clubs soll zunächst auf sieben Jahre befristet werden, mit einer Verlängerungsmöglichkeit nach fünf Jahren.

Die Mindestlaufzeit für die Club-Mitgliedschaft solle bei zwei Monaten liegen.

Der unmittelbare Anbau von Cannabis solle nur Mitgliedern gestattet sein, sonstige Tätigkeiten wie Sicherheit, Reinigung oder Buchhaltung könnten auch Angestellte oder externe Dienstleister übernehmen

Der Postversand von Samen an andere Anbauvereinigungen, Mitglieder und Nichtmitglieder ist laut dem Entwurf nicht erlaubt.

Lauterbach sagte, die Legalisierung von Cannabis sollte nicht dazu führen, die Gefährlichkeit der Droge zu unterschätzen - gerade für junge Menschen. Es ginge aber darum, den Schwarzmarkt und die Kriminalität zu bekämpfen.

Skepsis in Düsseldorf