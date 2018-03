Ab 2019 Produktion in Deutschland

Ab 2019 soll Cannabis in pharmazeutischer Qualität - bisher Importware - auch in Deutschland produziert werden. Die staatliche Cannabisagentur beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ( BfArM ) in Bonn entscheidet demnächst, welche Firmen die Pflanzen hierzulande anbauen dürfen.

Stand: 05.03.2018, 07:22