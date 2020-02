Nach Informationen von rbb 24 Recherche richtet sich der Einsatz gegen eine Betrügerbande, die mit dem sogenannten " Falsche-Polizisten-Trick " seit 2017 mehr als drei Millionen Euro erbeutet hat. Die Ermittlungen werden von der Polizeidirektion Osnabrück geführt.

" Falsche-Polizisten-Trick "

Die Mitglieder der 60-köpfigen Bande sollen aus Call-Centern in der Türkei agiert haben und sich am Telefon fälschlicherweise als " Polizisten " ausgegen haben. Sie forderten ihre meist älteren Opfer auf, Geld und andere Wertgegenstände herauszugeben, weil sie angeblich in Gefahr seien.

Mutmaßliche Hintermänner festgenommen

Erstmals sei es gelungen, auch die mutmaßlichen Hintermänner zu ermitteln. Sie sollen zu einer türkisch-stämmigen Großfamilie aus Datteln im Kreis Recklinghausen gehören.

Ein Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück bestätigte, dass in NRW drei Personen festgenommen wurden. Nach rbb24-Recherchen gehört dazu auch ein mutmaßlicher Kopf der Bande aus Datteln.

In der Türkei sind laut Polizei mehr als 20 Personen festgenommen worden. Darunter befinde sich auch der mutmaßliche Bandenchef.

Stand: 12.02.2020, 08:22