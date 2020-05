Minister Scheuer will mildere Strafen bei Tempoverstößen

Ein einmonatiges Fahrverbot ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 Stundenkilometern inner- bzw. 26 außerorts hat bei deutschen Autofahrern für " Aufregung " gesorgt, wie es am Freitag (15.05.2020) aus dem Verkehrsministerium hieß. Jetzt will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU ) die verschärfte Regel zurücknehmen - rund zweieinhalb Wochen nach Inkrafttreten der neuen Straßenverkehrsordnung (StVO).

Bürger haben Angst, Führerschein zu verlieren