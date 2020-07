Bußgeld-Katalog ungültig - und jetzt?

Wie lange gilt in NRW der alte Strafenkatalog?

Das hängt davon ab, wann sich Bundesverkehrsminister Scheuer mit seinen Kollegen in den Ländern auf eine Neuregelung einigt. Ab Montag (13.07.2020) soll es dazu Gespräche geben. Eine schnelle Einigung ist allerdings unwahrscheinlich.

Einige Bundesländer, darunter Bayern, wollen zurück zu den alten Regeln. Andere Länder hingegen sind für eine Verschärfung. Was NRW präferiert, ist derzeit unklar. Man wolle zunächst die neuen Vorschläge abwarten und prüfen, hat eine Sprecherin des Innenministeriums am Freitag (10.07.2020) gesagt. An der Entscheidung sind sowohl das NRW-Verkehrs- als auch das -Innenministerium beteiligt.

Sind von der Rücknahme auch die Regelungen für Radfahrer betroffen?

Das ist bislang unklar. Es sind laut ADAC nur die Änderungen am Bußgeldkatalog unwirksam unwirksam, nicht aber die Verhaltensregeln, die sich u.a. auf Radfahrer beziehen. Eine dieser Regeln lautet: Wer Fahrräder überholt, muss im Ort künftig mindestens 1,5 Meter Abstand halten, außerorts zwei Meter. Bisher war lediglich ein "ausreichender Seitenabstand" vorgeschrieben.

Bundesverkehrsminister Scheuer hingegen hat gesagt: "Wenn es kein Verhandlungsergebnis gibt, gilt der alte Bußgeldkatalog weiterhin, aber eben ohne die von mir gewünschten Verbesserungen - zum Beispiel für die Radfahrer." Ob er sich dabei auf die Verhaltensregeln bezieht oder auf die Bußgelder, ist derzeit nicht bekannt.