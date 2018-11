Wasserstoff und Biogas im ländlichen Raum

Biogasanlage

Die Busse der Regionalverkehr Köln GmbH ( RVK ) fahren weite Strecken im ländlichen Raum rund um Köln. Hier kommen batteriebetriebene E-Busse an ihre Grenzen. Darum setzt die RVK auf die Brennstoffzellen-Technik. Zwei Wasserstoff-Busse sind bereits im Einsatz, bis 2019 sollen weitere 30 hinzukommen.



In Hürth bei Köln fällt bei der chemischen Industrie Wasserstoff als Nebenprodukt an, den die RVK günstig nutzen kann. Zusätzlich wird das Unternehmen zwei eigene Wasserstoff-Tankstellen bauen.



In der Eifel hingegen wird von Landwirten viel Bio-Methan produziert, darum fahren hier drei RVK-Biogas-Busse. 2019 werden 20 weitere angeschafft.

Die Wuppertaler Stadtwerke haben ebenfalls 10 Wasserstoff-Busse bestellt, weitere Unternehmen sind interessiert.