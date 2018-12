Warum haben die Polizisten angeblich nur darauf hingewiesen und nicht gleich ein Ermittlungsverfahren eröffnet? "Kein Kommentar" , heißt es dazu aus der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein. Es handele sich um ein laufendes Verfahren, so die Erklärung. "Da sagen wir grundsätzlich nichts."

"Sie müssen dem nachgehen"

Erster Tag im Burbach-Prozess

Kriminologe Tobias Singelnstein von der Uni Bochum hält es für fragwürdig, dass die Polizisten offenbar nicht ermittelt haben. "Die Strafverfolgungsbehörden unterliegen dem Legalitätsprinzip, das heißt, wenn der Verdacht besteht, dass eine Straftat begangen worden sein könnte, dann müssen sie dem nachgehen" , erklärt der Jurist. "Wenn sie das nicht tun, können sich Beamte wegen Strafvereitelung im Amt durch Unterlassen strafbar machen."

Späteres Verfahren nicht ausgeschlossen

Es gibt weitere Ungereimtheiten in der Anklageschrift. So soll ein Flüchtling in das Problemzimmer gesperrt worden sein, weil er Streit mit anderen Bewohnern hatte. Nach mehreren Stunden wurde er "aggressiv", weil er raus wollte. Der Wachdienst rief deshalb die Polizei.

Nach drei bis vier Stunden wurde der Mann von der Polizei "in Gewahrsam genommen" . Kaum vorstellbar, dass er seine Gefangenschaft gegenüber den Beamten in der Befragung verschwiegen hat.

Die Staatsanwaltschaft will immerhin nicht ausschließen, dass zu einem späteren Zeitpunkt ein Verfahren gegen beteiligte Polizisten eröffnet werden könnte. Auch wenn es bislang nicht danach aussieht.

Stand: 04.12.2018, 10:18