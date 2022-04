Bundesweite Großrazzia gegen Neonazis: Durchsuchungen auch in NRW

Bei einer bundesweiten Razzia gegen mutmaßliche Rechtsextremisten wurden auch Wohnungen in NRW durchsucht: Konkret werde gegen zwei Personen aus Dortmund und Castrop-Rauxel ermittelt, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

Den Betroffenen wird vorgeworfen, weiter Mitglieder für die militante Neonazi-Gruppe "Combat 18" - auch "C18" genannt - geworben zu haben. In Deutschland ist die Gruppe wegen ihrer rechtsextremen, neonazistischen und fremdenfeindlichen Färbung seit mehr als einem Jahr verboten.

Vier Männer bereits festgenommen