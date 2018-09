100 Euro und ein Punkt in Flensburg

Allein in Dortmund registrierte die Polizei im vergangenen Jahr mehr als 11.000 Verstöße. "Wenn sie während der Fahrt telefonieren, ist das so als hätten sie 0,8 Promille im Blut. Und wenn sie texten, ist das wie ein Vollrausch" , teilte die Polizei mit.

Handynutzung weit verbreitet

Nach Polizeiangaben nutzen rund 55 Prozent aller Autofahrer ihr Smartphone regelmäßig am Steuer, in der Altersgruppe der 30- bis 44-Jährigen sind es sogar 77 Prozent und bei den 18- bis 29-Jährigen 85 Prozent.

Handy-Paragraph verschärft

Wer mit dem Smartphone am Steuer erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Im Oktober 2017 wurde der Handy-Paragraph in der Straßenverkehrsordnung verschärft. Alles, wofür man ein Handy in die Hand nehmen muss, ist demnach verboten.

Stand: 20.09.2018, 08:21