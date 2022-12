"Pannen-Panzer" Puma bereitet Bundeswehr vor Nato-Einsatz Probleme

Experte: "Peinlich, was jetzt passiert ist"

"Das ist eine dramatische Situation ", sagt der Bundestagsabgeordnete Johann Wadephul dem WDR . "Der Puma soll ein Hauptwaffensystem des deutschen Heeres sein. Und wenn der Puma nicht einsatzbereit ist, ist das Heer nicht einsatzbereit ."

Verteidigungsexperte Thomas Wiegold

Dabei sollen die Panzer in einigen Tagen für die schnelle Eingreiftruppe der Nato bereitstehen. " Deswegen ist es für die Bundeswehr besonders peinlich, was jetzt passiert ist ", sagt der Journalist Thomas Wiegold. Er eschäftigt sich mit Fragen der Verteidigungs-und Sicherheitspolitik. Ansonsten hätte die Panne wohl nicht so viel Aufmerksamkeit erregt. Denn die Puma-Schützenpanzer würden "seit Jahren " Probleme bereiten.

Die Panzergrenadierbrigade 37 soll sich eigentlich ab dem neuen Jahr an der VJTV-Truppe des Nato-Bündnisses beteiligen. VJTV steht für "Very High Readiness Joint Task Force". Sie soll unter anderem an der Ostflanke der Nato eingesetzt werden. Die Bundeswehr-Einheiten mit dem VJTV-Status sind politisch und militärisch wichtig für die Nato-Verpflichtungen Deutschlands.

Montag erste Gespräch mit Projektverantwortlichen

Marie-Agnes Strack-Zimmermann

FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist der Ansicht, dass Industrie und Bundeswehr in Zukunft besser zusammen arbeiten müssen, um solche Probleme zu verhindern. Am Montag würde es ein Gespräch mit den Projektverantwortlichen geben. " Dann werden wir klären, was da los ist ", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages. Solch eine Situation könne man sich " nicht erlauben" , betonte Strack-Zimmermann. " Wir haben Krieg in Europa. Und wir sind ab 2023 Teil der Speerspitze der N ato." Zumal Milliarden in das Puma-Projekt gesteckt worden seien.

Strack-Zimmermann gab keine Prognose dazu ab, wie lange es dauern wird, die Probleme zu lösen. Die Einschätzungen reichten hier von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten. Laut dem Schreiben von General von Butler sei nach Einschätzung der Kompanie davon auszugehen, dass die volle Einsatzbereitschaft der Kompanie erst wieder in drei bis vier Monaten hergestellt werden könne.

Eberhard Zorn, Generalinspekteur der Bundeswehr

Die Bundeswehr kündigte indes an, dass man " alles für eine schnelle Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft unternehmen " werde. Zusammen mit Spezialisten der Rüstungsindustrie werde es dazu umgehend eine Schadensaufnahme geben, sagte der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn. Er kündigte an: " Die Verpflichtung gegenüber der Nato werden wir ab dem 1. Januar erfüllen ."

Panne ist "Image-Problem"

Möglich wäre, dass statt dem Puma der alte Vorläufer Marder eingesetzt wird, vermutet Journalist Thomas Wiegold. Für die Bundeswehr sei die Panne eher ein Image-Problem. Möglich sei, dass die Probleme beim Puma bei der Herstellung oder aber bei der Wartung durch die Bundeswehr entstanden seien. Es gäbe Hinweise darauf, dass die Truppe nicht genug Ersatzteile und Spezialwerkzeuge für die Übung gehabt hätte. Über diese Frage würden Verteidigungsministerium und Firmen daher in den nächsten Tagen debattieren. " Der Streit geht dann erst richtig los ."

Für die Bundeswehr wurden etwa 350 Puma-Schützenpanzer bestellt. Er ist deutlich moderner als der Vorläufer Marder, der noch während des Kalten Krieges eingeführt worden war. Seit der Auslieferung der ersten Exemplare an die deutsche Armee machte der Puma allerdings immer wieder Negativschlagzeilen mit technischen Problemen.