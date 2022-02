Bundesverfassungsgericht lehnt Eilantrag gegen Pflege-Impfpflicht ab

Mehr als 70 Verfassungsbeschwerden von rund 300 Klägerinnen und Klägern waren in Karlsruhe gegen die Impfpflicht für das Personal in Kliniken und in der Pflege und in Arztpraxen eingegangen. Sie haben jedoch im Wesentlichen keinen Erfolg gehabt. Das Bundesverfassungsgericht hat im Eilverfahren die Impfpflicht, die ab Mitte März gilt, nicht gestoppt.

Noch kein abschließendes Urteil zur Pflege-Impfpflicht

Mit seiner Entscheidung zu den Eilanträgen hat das Bundesverfassungsgericht noch kein abschließendes Urteil über die Rechtmäßigkeit der Pflege-Impfpflicht abgegeben. Das passiert erst im Hauptverfahren.