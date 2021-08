SPD-Wahlkampfauftakt in Bochum: Heimspiel für Scholz

Laschet spricht in Olpe

Die CDU startet zwar erst in einer Woche in die Hochphase des Wahlkampfs. Aber Armin Laschet bemüht sich jetzt schon um Präsenz - zum Beispiel am Samstagabend in Olpe. Dort hat die Junge Union in NRW zum Wahlkampfauftakt geladen. Im Machtkampf zwischen Laschet und Markus Söder (CSU) um die Kanzlerkandidatur war die Junge Union NRW der einzige JU-Landesverband, der sich hinter Laschet gestellt hatte.

Baerbock auf Tour in Niedersachsen

Die Spitzenkandidatin der Grünen Annalena Baerbock, ist am Samstag in Niedersachsen unterwegs. Bereits am Dienstag hatte sie erste Termine in Bochum und Duisburg absolviert. Baerbock und ihr Co-Parteichef Robert Habeck wollen bis Ende September insgesamt mehr als 90 Ortstermine absolvieren, bevor die Wahlkampftour in Düsseldorf endet - was man auch als eine Kampfansage an Armin Laschet interpretieren könnte.