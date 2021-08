Laschets Absturz: Die Macht der Bilder

Es ist ein Fazit der Bürgerinnen und Bürger, die mit dem Lachen auch den lachenden Laschet, den jovialen Laschet der Corona-Krise wieder hervorgeholt haben, der eben nicht als krisentauglich, schon gar nicht als krisenfest - und auch nicht als ernsthaft genug wahrgenommen wird.

WDR: Da sieht man die Macht der Bilder. Ist das CDU-Team nicht richtig aufgestellt? Man kann sich kaum vorstellen, dass Söder so etwas passieren würde.

Krisenfest: Olaf Scholz

von Lucke: In jeder Hinsicht. Es gibt ja auch Erhebungen, die zeigen, dass Söder ganz klar führen würde im Ranking der drei Spitzenkandidaten, Scholz inbegriffen. Die CDU/CSU würde unangefochten vorne liegen. Aber wir müssen gar nicht so weit greifen: Auch der Auftritt von Angela Merkel, auch von Malu Dreyer oder Olaf Scholz - er war im Vergleich zu Laschet krisenfest.

WDR: Olaf Scholz hat in dieser Woche den Satz im Hochwassergebiet geliefert: " Was man mit Geld in Ordnung bringen kann, werden wir in Ordnung bringen." Plötzlich läuft's, niemand hätte auf ihn gewettet.

Wütende Bürger, defensiver Kandidat

von Lucke: Olaf Scholz wird weiter kein charismatischer Politiker sein. Aber: Allein die Fehlerfreiheit, allein dass er als Bundespolitiker auf die weitaus bessere Karte im Flut-Wahlkampf setzen konnte, hat geholfen. Laschet wurde bei seinem Besuch im Hochwassergebiet regelrecht ausgebuht. Am nächsten Tag kam Olaf Scholz und hatte Glück: Er konnte die großen Spendierhosen auspacken, war aber auch gleichzeitig weit souveräner. Das zeigt, dass das Rennen wieder offen ist.