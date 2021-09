Im ostwestfälischen Marienmünster werden die Wahlzettel am Sonntag direkt vor dem Altar in einer katholischen Kapelle ausgefüllt. Das Feuerwehr-Gerätehaus, das in den vergangenen Jahren als Wahllokal gedient habe, werde umgebaut. Daher sei man in die Jakobskapelle umgezogen, so ein Stadtsprecher.