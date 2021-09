"Hängt die Grünen": Wie weit dürfen Wahlplakate gehen?

Wie kommt so ein Urteil zustande? Schließlich gilt auch für politische Parteien das Strafgesetzbuch. Und augenscheinlich handelt es sich in diesem Fall um einen Aufruf zum Mord. Doch so einfach ist eine Bewertung nicht.

Erst einmal eine Folgenabwägung

Christoph Kehlbach, ARD-Rechtsexperte

Der ARD -Rechtsexperte Christoph Kehlbach bewertet den Fall im WDR so: "Das Verwaltungsgericht in Chemnitz sagt, ein Wahlplakat kann nur in einem Eilverfahren dann verboten werden, wenn wirklich auf den allerersten Blick offensichtlich ist, dass es gegen Strafgesetze verstößt. Und genau das sieht es nicht in diesem Fall und kommt deshalb zu einer sogenannten Folgenabwägung. Das heißt, wir regeln das jetzt erst einmal vorläufig auf diese Weise, dass diese Plakate des 'III. Wegs' einhundert Meter Abstand haben müssen zu den Wahlplakaten der Grünen."

Laut einer Sprecherin der Zwickauer Staatsanwaltschaft wisse man nicht, "wer konkret angesprochen wird ". Es könne sich sowohl um Politiker als auch um Wähler der Grünen handeln. Außerdem sei keine konkrete Bedrohungslage ausgemacht worden.

Andere Bewertung in München

In München hingegen hatten Polizeibeamte die Plakate eigenmächtig abgehängt. Das berichtet der Berliner Richter Ulf Buermeyer im Podcast "Lage der Nation". Dort sei später als Rechtsgrundlage der Paragraph 126 des Strafgesetzbuches herangezogen worden, also die Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten.