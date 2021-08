So läuft die Bundestagswahl in den Gebieten der Flutkatastrophe ab

Stimmabgabe auch ohne Wahlbenachrichtigung möglich

Und falls die Wahlbenachrichtigung in manchen Fällen trotzdem nicht ankommt, gibt es auch dafür eine Lösung: Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann auch nur mit Personalausweis oder Reisepass im zuständigen Wahllokal seine Stimme abgeben. Zur Sicherheit lohnt in dem Fall aber ein Anruf beim zuständigen Wahlamt: Denn wer aus irgendwelchen Gründen nicht im Wählerverzeichnis steht, wird im Wahllokal abgewiesen werden.

Ausweichquartiere für einige Wahllokale

In einigen Orten müssen sich die Menschen darauf einstellen, nicht am gewohnten Ort zu wählen. Dort können Gebäude, die normalerweise als Wahllokal dienen, in diesem Jahr nicht genutzt werden. Zum Teil sind die Wahllokale daher in anderen Gebäuden untergebracht, teilweise werden aber auch Container oder Zelte genutzt. In Stolberg sind davon zwei Wahllokale betroffen, in Solingen, Erftstadt und Eschweiler jeweils eins.

Wo genau die Stimmabgabe in diesem Jahr stattfindet, steht auf der Wahlbenachrichtigung und kann auch beim zuständigen Wahlamt erfragt werden. Aber nicht nur für Gebäude musste Ersatz gefunden werden. In Stolberg wurde zum Beispiel ein Großteil der Wahlurnen, Wahlkabinen und Wahlumschläge zerstört. Nur die Stimmzettel konnten vor dem Hochwasser gerettet werden. An Wahlhelferinnen und Wahlhelfern mangelt es dagegen nicht – alle vom WDR angefragten Kommunen haben geantwortet, dass sich genügend Menschen gemeldet haben.

Direktwahl als weitere Möglichkeit

Grundsätzlich gibt es außerdem die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen nicht nur per Post zu beantragen, sondern im Wahlbüro vor Ort abzuholen. Die Wahlbüros sind oft im Rathaus untergebracht und dort kann auch schon jetzt direkt gewählt werden. Auch dafür muss keine Wahlbenachrichtigung vorgelegt werden – es reicht ein Ausweisdokument.