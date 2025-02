Von Sauna bis privates Wohnzimmer: Ungewöhnliche Wahllokale in NRW

Viele haben sich schon für Briefwahl entschieden oder beim Wahlamt vor Ort gewählt. Doch die meisten Wahlberechtigen wählen heute. Nicht alle gehen dafür in die Schulen oder Hallen. Manche vergeben ihre Stimmen auch in einem Wohnzimmer, im Bettenladen, in einer Eishalle, im Kleingartenverein - oder in der Sauna.

Hier sind die kuriosesten Wahllokale in NRW:

1. Wohnzimmer als Home-Wahllokal

In Leverkusen beispielsweise verwandelt sich das Wohnzimmer von Familie Fabrizius seit Jahren an Wahltagen in ein Wahllokal - inklusive Urne, Stimmkabine und Wahlhelfern. Seit 2009 können die Wahlberechtigten im Bezirk 344 schon im Wohnzimmer der Familie wählen. Fabrizius und seine Frau Sybille packten bei der vergangenen Bundestagswahl 2021 am Wahltag selbst als Wahlhelfer mit an.

2.Demokratie statt Bier in Leverkusener Gaststätte

Heute kann ebenfalls in Leverkusen-Pattscheid in der Gaststätte "Zur Delle" gewählt werden. Wo sich im Sommer Menschen im Biergarten zum gemeinsamen Trinken versammeln, kommt es heute also zu demokratischen Wahlen.

3. Kreuzen im Kleingartenverein in Dortmund

Währenddessen kann in Dortmund beispielsweise im Kleingartenverein Am Send, im Bettenverkaufsladen Bormann, abgestimmt werden. Außerdem: im Schloss Eving sowie im Naturschwimmbad Froschloch. Das teilte ein Sprecher der Stadt mitteilte.

4. Köln wählt unter anderem in der Sauna und im Zirkus

Im Lino Club kann in der Zirkushalle die Stimme abgegeben werden. Einer der Hauptgründe für die Auswahl des Zirkus' durch die Stadt ist laut Betreiber wohl, das die Zirkushalle barrierefrei ist. Auch die Kölner Eissporthalle im Lentpark im Agnesviertel wurde bereits bei der Landtagswahl 2022 und bei der Europawahl im vergangenen Jahr genutzt. "Die Idee entstand aus einem unverbindlichen Austausch zwischen der Betriebsleitung des Lentparks und einem Mitarbeitenden des Wahlamts der Stadt Köl§», erklärt eine Sprecherin der zuständigen KölnBäder. Weil die Wahl dieses Jahr im Winter stattfindet, soll diesmal aber im Saunabereich des Lentparks gewählt werden.

Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet

Allein in NRW sind heute 12,6 Millionen Bürger aufgerufen, ihre Stimmen für die Volksvertretung auf Bundesebene abzugeben. Entschieden wird über die Zusammensetzung des 21. Deutschen Bundestags, der dann einen neuen Kanzler oder eine Kanzlerin wählen wird. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Um diese Zeit sollen dann auch die ersten Prognosen des Wahlergebnisses bekanntgegeben werden. Etwa 110.000 Wahlhelfer sollen in NRW für einen reibungslosen Ablauf in etwa 16.000 Wahlräumen sorgen.