In Deutschland sind die Vermögen vergleichsweise ungleich verteilt. Das zeigt der sogenannte Gini-Koeffizient. In einer Gesellschaft, in der alle gleich viel haben, würde dieser Wert bei 0 liegen. Besäße eine Person alles und der Rest nichts, läge er bei 1.

In Deutschland beträgt der Gini-Koeffizient in Bezug auf das Vermögen 0,77, was rund fünf Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt liegt. Eine Studie der Boston Consulting Group nennt die Vermögensverteilung in Deutschland "überdurchschnittlich ungleich."