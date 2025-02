"Ein Mann, ein Wortbruch"

Politikwissenschaftler Marschall steht an einer viel befahrenen Straße nahe des Düsseldorfer Medienhafens und schaut Robert Habeck auf einem Wahlplakat an. Der Kanzlerkandidat der Grünen blickt zurück, ein angedeutetes Lächeln im Gesicht. Zuversicht will er offenbar ausstrahlen - zumindest prangt dieses Wort in riesigen Buchstaben auf seinem überlebensgroßen Foto. Darunter Habecks Slogan: "Ein Mensch, ein Wort."

Die Aufmachung des Wahlplakats bewertet Marschall als grundsätzlich gut. " Die Dynamik solcher Anzeigen ist aber natürlich begrenzt ", meint er. So sei auch zu erklären, dass Habeck nun versuche, nicht nur selbst Profil zu gewinnen, sondern dem politischen Gegner gleichzeitig seines abzusprechen. " Ein Mann, ein Wortbruch " - diese Anspielung auf Friedrich Merz unter Abwandlung von Habecks eigenem Slogan konnten zuletzt viele Menschen in NRW lesen. Die Grünen hatten sie als Werbung geschaltet - online, auf Reklamewänden, an Bushaltestellen.

Neu: persönliche Kritik am politischen Gegner