Bundestagswahl 2025: Direktwahl in vielen NRW-Kommunen möglich

In welchen Städten und Kommunen ist die Direktwahl schon möglich?

Die Direktwahl ist seit dem 10. Februar in vielen Städten und Kommunen in NRW möglich, so auch beispielsweise in Bergisch Gladbach, Aachen, Siegen, Bielefeld, Lüdenscheid und Bochum. Manche Städte bieten diese Wahlmöglichkeit auch schon seit vergangener Woche an, zum Beispiel Köln, Düsseldorf, Dortmund, Münster und Recklinghausen. Auf den Webseiten der Städte und Kommunen finden sich viele weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Adressen der jeweiligen Wahlämter.

Wo findet die Direktwahl statt?

Wichtig zu wissen: Die Wahlämter, in denen die Direktwahl durchgeführt werden kann, sind NICHT gleichzusetzen mit den Wahllokalen, die am Tag der Wahl häufig in Schulen oder Kindergärten geöffnet sind. Je nach Größe der Stadt, in der die Wahlberechtigten leben, kann es mehrere Wahlämter geben. Alle Wählerinnen und Wähler müssen auf ihrer Wahlbenachrichtigung nachschauen, welchem Wahlkreis sie angehören und in welches Wahlamt sie gehen können. Direktwahl ist nur in der Stadt möglich, in der die Wahlberechtigten auch gemeldet sind.

Wie lange kann ich die Direktwahl nutzen?

Damit gehen die Städte und Kommunen unterschiedlich um. In den meisten Wahlämtern ist die Direktwahl bis zum Freitag vor der Wahl am 23. Februar 2025 möglich.