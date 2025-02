In Essen etwa zeigen sich beim Wohnen große Unterschiede zwischen den Wahlkreisen. Sie geben Aufschluss über die Lebensverhältnisse. Essen II – der Wahlkreis im Norden und Osten der Stadt, der einen hohen Anteil an Menschen ohne deutschen Pass und Minderjährige hat - weist mit zwei Prozent auch den niedrigsten Wert an Wohnungen und Wohnhäusern über 160 Quadratmeter in ganz NRW auf. Im südlichen Wahlkreis Essen III gibt es dagegen dreimal so viele große Wohnungen.

In diesem Teil von Essen dürfen die meisten Menschen wählen. Der Zahl derjenigen ohne deutsche Staatsbürgerschaft ist im Wahlkreis Essen III mit 13 Prozent nur halb so hoch wie in den anderen beiden Essener Wahlkreisen. Knapp jeder vierte Einwohner war zuletzt über 65 Jahre alt, jeder siebte über 75 Jahre. Auf ähnliche hohe Seniorenquoten kommen nur die ländlichen Wahlkreise Wesel I, Ennepe-Ruhr-Kreis II sowie Mettmann I und II.