"Die Grundstimmung bei den Wählern ist relativ klar: Es muss eine andere Regierung geben ", sagt Roland Abold, Geschäftsführer bei infratest dimap. " Es gibt eine hohe Unzufriedenheit mit dem, was die bisherige Regierung insgesamt erreicht hat. " Andrea Wolf aus dem Vorstand der Forschungsgruppe Wahlen stellt ein überdurchschnittlich hohes Interesse an der Wahl fest. Sie verweist dabei auf eine " sehr polarisierte Stimmung " und " eine ganz klar festgelegte Positionierung der Parteien ".

Können Umfragergebnisse die Wahl beeinflussen?

Es gibt verschiedene Annahmen, ob sich Wähler von veröffentlichten Umfrageergebnissen beeinflussen lassen. Auf der einen Seite gibt es die Auffassung, dass ein Stimmungsbild die Informationsgrundlage der Wähler erweitere und damit zu einer abgewogeneren Wahlentscheidung beitrage. Kritiker sehen in der Veröffentlichung von Wahlumfragen eine Beeinflussung.

Ob tatsächlich eine Beeinflussung stattfindet, lässt sich wissenschaftlich nicht beweisen. Zu diesem Schluss kommt der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages, ein Gremium aus Experten, was Abgeordnete berät.

Was kann Unentschlossene noch beeinflussen?

Demonstranten kurz vor der Bundestagswahl

Weil so viele Menschen ihre Entscheidung erst spät treffen, ist es für die Parteien wichtig, im Wahlkampf bis zuletzt durchzuhalten: Sei es über Wahlkampfveranstaltungen überall im Land oder Auftritte ihrer Spitzenkandidaten in TV-Debatten. " Es kann noch Mobilisierungseffekte geben. Wir wissen nicht, was nächste Woche noch an aktuellen Ereignissen dazukommt ", sagt Andrea Wolf von der Forschungsgruppe Wahlen.

Roland Abold von Infratest dimap findet, dass es auch noch ein bisschen Bewegung bei der Außenpolitik geben könnte. " Insbesondere mit Blick auf das, was von der Trump-Administration kommt ". Denn bisher habe der Bereich Außen- und Sicherheitspolitik und insbesondere der Ukraine-Konflikt " eine eher geringe Rolle im Wahlkampf gespielt ".

Könnten Anschläge einen letzten Ausschlag in der Wahlentscheidung geben? " Ereignisse wie jetzt in München können natürlich immer eine Auswirkung haben ", sagt Abold. " Aber das wird eher nicht die grundsätzlichen Einstellungen verändern. " Dies habe der Anschlag von Aschaffenburg gezeigt - und die folgende "Brandmauer"-Debatte. In den Umfragen habe beides nicht viel verändert, stellt Abold fest.

Die letzten TV-Duelle

Nachdem die beiden Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD) und Friedrich Merz (CDU) bereits am 9. Februar in ARD und ZDF aufeinander getroffen sind, tritt das Quartett am 16. Februar auch bei RTL und ntv gegeneinander an, am 17. Februar in der ARD und am 22. Februar bei ProSieben/Sat.1.

Ein TV-Duell zwischen allen Spitzenkandidaten und -kandidatinnen der im Bundestag vertretenen Fraktionen und Gruppen wird am 20. Februar ab 22 Uhr gemeinsam von ARD und ZDF gezeigt.