Bei einer Falafel plädierte Wagenknecht dafür, die deutsche Wirtschaft unter anderem durch die Senkung der Energiepreise zu entlasten. Man dürfe sich nicht abhängig von einzelen Ländern machen und in Erwägung ziehen auch wieder Gas aus Russland zu importieren.

"Wir haben quasi die russische Abhängigkeit durch eine vom amerikanischen Gas ersetzt. Das ist aber dreimal so teuer." Sahra Wagenknecht, BSW-Spitzenkandidatin

Darüber hinaus forderte Wagenknecht das Verbrenner-Verbot wieder zurückzunehmen, um die Automobilindustrie zu stärken. Deutschland müsse in verbrauchsarme Verbrenner statt in E-Autos investieren, denn das sei eine Technologie, " die wir können " und " wo wir nach wie vor überlegen sind ".