Wen wähle ich in den Bundestag?

Jeder der 12,8 Millionen Wahlberechtigten in NRW hat bei der Bundestagswahl zwei Stimmen: Mit der sogenannten Erststimme (auf der linken Seite des Stimmzettels) wählt man genau eine Bewerberin oder einen Bewerber aus dem jeweiligen Wahlkreis. Die Zweitstimme (auf der rechten Seite des Stimmzettels) gibt man der Landesliste einer Partei. Es führen also zwei Wege in den Bundestag:

1. Erststimme für Direktkandidaten

Links auf dem Stimmzettel werden die Direktkandidaten gewählt

Wer direkt in den Bundestag gewählt werden will, muss sich in einem der 64 Wahlkreise in NRW zur Wahl stellen. Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn jede Partei kann in jedem Wahlkreis nur jeweils eine Direktkandidatin bzw. Direktkandidaten aufstellen. Wer also Wahlkreis-Kandidat einer Partei werden will, muss sich innerhalb der Partei zum Direktkandidaten wählen lassen. Für eine aussichtsreiche Kandidatur muss man sich meist viele Jahre lang in einer Partei engagieren.

Darüber hinaus gibt es parteilose Einzelbewerber. Aber auch so eine Kandidatur ist nicht nicht ganz leicht. Wer sich zur Wahl stellen will, muss nicht nur sämtliche Kosten alleine tragen, er oder sie benötigt auch noch Unterschriften von Wahlberechtigten aus dem Wahlkreis, die die Kandidatur unterstützen. Normalerweise sind dafür 200 Unterschriften nötig, pandemiebedingt in diesem Jahr aber nur 50.