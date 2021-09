Koalitions-Ticker: Die Königsmacher im Selfie-Modus

Kleine Unterschiede waren dann aber doch zu bemerken: Robert Habeck hat das Bild im Original belassen, während die anderen drei Filter eingesetzt und das Motiv beschnitten haben. Auch die Anzahl der Likes variiert: Am meisten Zuspruch erhielt bis zum Morgen Lindner mit 70.000 Gefällt-mir-Angaben, knapp hinter ihm lag Baerbock.

11.50 Uhr: Mehr Abgeordnete mit Migrationshintergrund

Im neuen Bundestag haben rund elf Prozent der Abgeordneten ausländische Wurzeln. Das geht aus einer Datenerhebung des Mediendienstes Integration hervor. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund liegt den Angaben zufolge jetzt bei 11,3 Prozent, nach 8,2 Prozent in der zurückliegenden Wahlperiode.Die Unterschiede zwischen den einzelnen Fraktionen sind groß. Laut den Berechnungen des Mediendienstes hat die Linke mit einem Anteil von 28,2 Prozent als einzige Partei einen Anteil von Abgeordneten mit Migrationshintergrund, der über dem Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt. Danach folgen SPD, Grüne, AfD und FDP. Den geringsten Anteil an Einwanderern und ihren direkten Nachfahren hat die Union mit nur 4,6 Prozent.Aktuell haben etwa 26 Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Das heißt, entweder sie selbst oder mindestens ein Elternteil wurde nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren.

11.32 Uhr: Mützenich als SPD-Fraktionsvorsitzender bestätigt

Die SPD-Bundestagsfraktion hat ihren Vorsitzenden Rolf Mützenich mit überwältigender Mehrheit in seinem Amt bestätigt. Der 62-Jährige erhielt 198 Stimmen und somit 97 Prozent. Vier Abgeordnete stimmten gegen den Kölner, zwei enthielten sich. Gewählt ist Mützenich damit für zwei Jahre, wie ein Fraktionssprecher mitteilte.Der Kölner sitzt seit 2002 für die SPD im Bundestag und war lange ihr außenpolitischer Sprecher und stellvertretender Vorsitzender für Außen und Sicherheit. Die Fraktion führt er seit mehr als zwei Jahren. Er zählt zu den linken Pragmatikern in der SPD.

10.08 Uhr: Özdemir erinnert an Gastarbeiter-Generation

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir widmet sein Direktmandat der ersten Generation der Gastarbeiter. Sie seien nach Deutschland gekommen, hätten hier hart gearbeitet und zum allgemeinen Wohlstand beigetragen, sagte Özdemir, der sich selbst "anatolischer Schwabe" nennt, der "Stuttgarter Zeitung". Der in Bad Urach geborene Sohn türkischer Eltern hatte bundesweit die meisten Stimmen aller Grünen-Direktkandidaten geholt. Bei der Bundestagswahl entfielen auf ihn in seinem Wahlkreis Stuttgart I 40 Prozent der Erststimmen. In Baden-Württemberg ist das der höchste Wert aller dort angetretenen Direktkandidaten.

9.10 Uhr: Grüne und FDP sondieren - Das sagt die Grünen-Basis in NRW

Die Vorsitzende der Bochumer Grünen zum Beispiel, Claudia Stein, sieht die Sondierungen mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. " Aus unserer Sicht ist eine Regierungsbildung ohne die Grünen nicht möglich ", sagt die 29-Jährige. " Das finden wir sehr, sehr gut. Aber wir wollen ja auch, dass eine Regierung möglichst schnell gebildet wird ."

Der Blick ins Land zeigt aber: Insgesamt ist die Parteibasis in NRW zuversichtlich, dass Kompromisse bei den Sondierungen gefunden werden.