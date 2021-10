Ampel-Sondierung: Was die Pläne für NRW bedeuten würden

Das Sondierungspapier, in dem erste Vereinbarungen für eine mögliche Ampel-Koalition von SPD , Grünen und FDP zusammengefasst wurden, ist 12 Seiten lang, und die Pläne sind noch nicht final. Aber ein paar Punkte stechen schon konkret heraus. Wenn sie beschlossen würden - welche Auswirkungen hätte das für NRW ? Einige Beispiele:

1. 12 Euro Mindestlohn

Von einem höheren Mindestlohn von 12 Euro - einer Kernforderung der Sozialdemokraten im Wahlkampf - würden in NRW tatsächlich Millionen Menschen profitieren. Laut statistischem Landesamt haben 2018 2,1 Millionen Menschen weniger als 12 Euro pro Stunde verdient. Aktuell liegt der Mindestlohn bei 9,60 Euro. Eine deutliche Erhöhung könnte Experten zufolge eine Art Kettenreaktion auslösen. Denn die Tariflöhne für Fachkräfte liegen in NRW in vielen Branchen zwar über 12 Euro. Trotzdem müssten etwa in der Gastronomie oder im Frisörhandwerk auch die Löhne einiger Fachkräfte steigen, damit es einen Lohnabstand zu ungelernten Kollegen gibt, die den Mindestlohn erhalten.