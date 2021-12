Journalist Fritz Pleitgen zum Machtwechsel: "Viel Holz für Scholz"

Herr Pleitgen, guten Abend nach Bergisch-Gladbach. Sie sind ja SPD -Mitglied, ich nehme also mal an, dass Sie mit einem gewissen Wohlwollen nach Berlin gucken. Wie wird diese neue Regierung Deutschland verändern, wo werden wir diesen Machtwechsel zuerst spüren?

Fritz Pleitgen: Olaf Scholz gibt sich alle Mühe, uns Deutschen beizubringen, dass sich nicht viel ändern wird. Das versucht er auch bei seinen europäischen Kollegen zu erreichen. Niemand weiß wirklich, wie es weitergeht, aber ich glaube, es wird sich nicht wahnsinnig viel ändern. Dazu sind sich Olaf Scholz und Angela Merkel zu ähnlich. Das haben beide auch immer wieder betont. Ich habe diesen historischen Tag gerne verfolgt - nach 16 Jahren Angela Merkel.

Olaf Scholz war ja auch in den 2000er Jahren kein Unbekannter in der Bundespolitik - also in Ihrer Zeit als Intendant. Erst Generalsekretär der SPD , später Arbeitsminister. Da hatten Sie ihn ja sicher auch schon auf dem Radar. Nach dem "Basta-Kanzler" Schröder und der "Kompromiss-Maschine" Merkel - wie wird Olaf Scholz regieren?

Pleitgen: Er wird sehr behutsam an sein Aufgabe herangehen. Er hat ja dieses kernige Wort geprägt: "Sie wollen Führung und Sie werden Führung bekommen." Das nehme ich an. Er ist ja ein Routinier. Er hat in verschiedensten Aufgaben diesem Staat gedient und immer eine passable Figur abgegeben. Das erwarte ich auch von ihm als Bundeskanzler.

Sein Auftritt gestern in der Bundespressekonferenz war ja etwas frustrierend für Journalistinnen und Journalisten, weil er keine Frage richtig beantwortet hat, sondern eher etwas abgehobene Kurz-Referate zum Thema der Frage gehalten hat. Da hatten Sie es früher mit den Politiker-Interviews noch leichter, die haben tatsächlich noch auf Fragen geantwortet, oder?

Pleitgen: Das waren immer schon Herausforderungen. Herbert Wehner oder Helmut Schmidt waren dankbare Partner, man trug das Interview wie eine Auseinandersetzung aus. Also entweder er oder ich - da ging es oft richtig zur Sache. Olaf Scholz erstickt jede scharfe Auseinandersetzung durch freundliches Lächeln und ungefähre Aussagen im Keim.

Es ist nicht der erste Machtwechsel in Deutschland. Aber es ist die erste Ampel-Koalition. Ich frage Sie jetzt auch als Jemand, der sich auskennt mit Verhandlungen, mit Kompromissen, mit Führung: Wird das eine anstrengende Veranstaltung, diese Drei-Parteien-Regierung oder wird das geräuschlos laufen?

Pleitgen: Es wird schon interne Auseinandersetzungen geben. Das wird nicht alles glatt über die Bühne gehen. Wir haben viele schwierige Themen, die gegenwärtig zu bearbeiten sind und Probleme, die zu lösen sind. Ob nun die Pandemie, die Flüchtlingskrise ist nicht geklärt. Außenpolitisch gibt es Auseinandersetzungen, die Sorgen bereiten können, zum Beispiel zwischen Russland und der Ukraine. Das ist allerhand Holz, das bearbeitet werden muss. Viel Holz für Scholz.

Das Interview führte Susanne Wieseler.