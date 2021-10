Ampel-Koalition: Das sind die Knackpunkte

SPD (redaktionell zusammengefasst): Die SPD will 50 Milliarden Euro pro Jahr in die vier Zukunftsfelder Klimaschutz, Mobilität, Digitalisierung und Gesundheit investieren. Eine harte Sparpolitik lehnt die Partei ab. Für die vier Zukunftsfelder sollen auch neue Schulden gemacht werden dürfen. Mit einer Einkommenssteuerreform sollen die "oberen Fünf Prozent" mehr bezahlen, dafür sollen kleine und mittlere Einkommen entlastet werden. "Superreiche" sollen wieder eine Vermögenssteuer zahlen, bei Finanzgeschäften soll eine Transaktionssteuer geschaffen werden. Große Digitalunternehmen sollen "fair" besteuert werden.

Grüne (redaktionell zusammengefasst): Auch die Grünen planen, für ein Zukunftsjahrzehnt jedes Jahr 50 Milliarden Euro zu investieren, zum Beispiel in schnelles Internet, in Biotechnologie, in klimaneutrale Infrastrukturen von E-Ladesäulen bis Radwege und in erneuerbare Energien. Dazu soll die Schuldenbremse so reformiert werden, dass die genannten Investitionen ermöglicht werden können. Spitzenverdiener sollen mehr bezahlen, der Spitzensteuersatz soll auf bis zu 48 Prozent steigen. Geld für Bildung soll aus einer Vermögensteuer kommen. Kleine und mittlere Einkommen sollen entlastet werden - durch eine Erhöhung des Grundfreibetrags, Kindergrundsicherung und das ein Energiegeld.

FDP (zitiert aus dem Wahlprogramm): "Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger spürbar entlasten und damit die unabdingbare Voraussetzung für Impulse in die wirtschaftliche Erholung unseres Landes schaffen. Das ist ein wichtiger Punkt auf unserer Agenda für mehr Wachstum, denn nur mit Wachstum wird es gelingen, die Folgen der Coronapandemie zu überwinden. Dabei stehen wir für eine solide und investitionsorientierte Haushaltspolitik und zur im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse. Wir Freie Demokraten wollen eine Trendwende bei der Abgabenquote erreichen und die Abgabenbelastung für die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber wieder auf unter 40 Prozent senken."

CDU/CSU: (redaktionell zusammengefasst): Die Union will keine Steuererhöhungen. Auch für Besserverdienende soll der Solidaritätszuschlag abgeschafft werden. Der Spitzensteuersatz soll nicht weiter steigen und eine Vermögenssteuer wollen CDU/CSU auch nicht. Unternehmenssteuern sollen bei 25 Prozent gedeckelt sein. Die Union will zurück zur "Schwarzen Null", eine Abschaffung der Schuldenbremse lehnt die Partei ab. Minjobber sollen künftig 550 statt 450 Euro verdienen dürfen.